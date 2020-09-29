США и Европа должны Незалежной огромную сумму, считает депутат Рады

Запад обязан вернуть деньги Украине, выведенные из страны – 13 миллиардов. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Андрей Деркач.

По его словам, эти деньги были направлены в США под предлогом проведения реформ на Украине. Тем не менее, Киеву приходится просить три миллиарда у Международного валютного фонда и 600 – у Евросоюза, отметил депутат.

"То есть нам должны, а не мы должны",

– подсчитал Деркач, продемонстрировав заранее приготовленную схему. По мнению депутата, властям необходимо объяснить Западу, что Украина не банкомат, и потребовать выведенные миллиарды обратно:

"Верните деньги назад наши".

Депутат Рады также заключил в эфире телеканала "Украина 112", что Европейские страны превратили Украину в колонию – в Незалежной были закрыты многие предприятия и продавались товары западного производства.

Сейчас на Украине нет денег на восстановление производства, а остановить крах экономики уже невозможно, считает эксперт. При этом ни США, ни Европа средства на это выделять не будут, чтобы не увеличивать себе конкуренцию.