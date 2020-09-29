Путин заявил о давлении на Белоруссию

Путин заявил о давлении на Белоруссию
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Отношения Москвы и Минска не подвержены сиюминутной конъюнктуре

Белоруссия испытывает беспрецедентное внешнее давление. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на открытии Форума регионов РФ и РБ во вторник, 29 сентября. 

На этом фоне отношения между Россией и Белоруссией остаются союзническими, братскими, добрососедскими, основанными "на принципах равноправия и учета интересов друг друга", подчеркнул Путин.Он отметил, что Москва и Минск не только планомерно углубляют экономические, деловые, культурные связи, но и совместно решают вопросы обороны.

"С учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, – хотел бы еще раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент", – заверил глава Кремля.

Со своей стороны, Лукашенко отметил что открывшийся Форум – важное мероприятие для укрепления сотрудничества между "братскими народами" и продвижения в создании Союзного государства, сообщает телеграм-канал "Пул Первого". 

Форум регионов РФ и РБ открылся 29 сентября в онлайн формате. Путин и Лукашенко выступили с видеообращением к собравшимся. 

Николай ВИКТОРОВ

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