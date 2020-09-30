Навальный и Белоруссия: озвучены главные темы на саммите Евросоюза

Конфликт в Нагорном Карабахе так же станет одним из предметов обсуждения

В четверг, 1 октября, состоится саммит Евросоюза. Главам государств и правительств объявили темы предстоящей встречи.

Помимо внутренних вопросов экономики ЕС, в конце заседания также обсудят наиболее актуальные проблемы. Ситуация в Белоруссии, инцидент с Алексеем Навальным и нагорно-карабахский конфликт – темы, требующие особого внимания, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Его письмо-приглашение главам стран ЕС приводит "Интерфакс".

Саммит ЕС должен был пройти 24-25 сентября, но его пришлось перенести из-за ушедшего на карантин Шарля Мишель, передает RT.

Напомним, что в конце ноября состоится саммит "Большой двадцатки", куда также входит и Россия.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Способная достроить "Северный поток - 2" баржа уплыла подальше от трубопровода

Судно направляется в немецкий порт

Путин обратился к россиянам из-за коронавируса: главное

Президент РФ отметил, что борьба с инфекцией еще не закончена

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей