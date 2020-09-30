Горбачев признал свои ошибки в период развала СССР

Горбачев признал свои ошибки в период развала СССР
Михаил Горбачев. Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Обратить процесс вспять было невозможно

Если бы СССР продолжал существовать, ситуация в мире была бы лучше – более стабильная, безопасная и справедливая. Об этом и своих просчетах на посту единственного советского президента рассказал Михаил Горбачев.

Он заявил, что распад Советского Союза не являлся итогом перестройки. И этого никто не хотел.

По словам экс-главы СССР, в его работе были ошибки. Это и недостаточная смелость при проведении экономических реформ, и чересчур позднее преобразование партии, и переход части функций центральной власти к органам управления на местах.

Однако были и достижения, отметил советский президент. Среди них он назвал завершение холодной войны и подписание договора о ядерном разоружении. Кроме того, в стране установили свободу слова, собраний и вероисповеданий, упрощен выезд за границу, выборы стали альтернативными и появилось много партий.

А то, что перемены в Советском Союзе были доведены "до рубежа, когда обратить его вспять стало невозможно" – это самое главное, подчеркнул Горбачев в интервью The Times. 

Ранее президент СССР указал причину срыва перестройки. Он обвинил в этом тех, кто добился распада страны после путча, напоминает URA.RU.

Полина ДОРОЖКИНА

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