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Если бы СССР продолжал существовать, ситуация в мире была бы лучше – более стабильная, безопасная и справедливая. Об этом и своих просчетах на посту единственного советского президента рассказал Михаил Горбачев.
Он заявил, что распад Советского Союза не являлся итогом перестройки. И этого никто не хотел.
По словам экс-главы СССР, в его работе были ошибки. Это и недостаточная смелость при проведении экономических реформ, и чересчур позднее преобразование партии, и переход части функций центральной власти к органам управления на местах.
Однако были и достижения, отметил советский президент. Среди них он назвал завершение холодной войны и подписание договора о ядерном разоружении. Кроме того, в стране установили свободу слова, собраний и вероисповеданий, упрощен выезд за границу, выборы стали альтернативными и появилось много партий.
А то, что перемены в Советском Союзе были доведены "до рубежа, когда обратить его вспять стало невозможно" – это самое главное, подчеркнул Горбачев в интервью The Times.
Ранее президент СССР указал причину срыва перестройки. Он обвинил в этом тех, кто добился распада страны после путча, напоминает URA.RU.
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