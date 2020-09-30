В Вашингтоне рассекретили доклад спецслужб

Претендент на пост президента США в 2016 г. Хилари Клинтон раздула скандал в адрес соперника Дональда Трампа, чтобы направить внимание общественности в нужное ей русло и занять кресло в Белом доме. Такие данные содержались в отчете российских спецслужб, которые перехватила разведка США. Информация была передана в ФБР, однако там предпочли не портить репутацию кандидату от демократов. Об этом сообщил глава национальной разведки США Джон Рэтклифф.

В ответе на запрос председателя юридического комитета Сената Линдси Грэма Рэтклифф подтвердил, что американская разведка еще в июле 2016 г. получила сведения о выборах в США, которыми располагала Россия. В том числе о том, что Клинтон разрешила вписать в план своей избирательной борьбы нападки на Трампа, приписывая ему связи с президентом РФ Владимиром Путиным. Чтобы набрать дополнительные очки, она также решила обвинить Москву в том, что это по ее приказу были взломаны компьютеры Нацкмитета демократов для доступа к личной переписке Клинтон.

По словам Рэтклиффа, он не может знать, насколько точны были утверждения российских разведчиков, но совершенно уверен, что это не было намеренной дезинформацией со стороны РФ, передает CNN. Поэтому его беспокоит, что ни тогдашний президент США Барак Обама, ни руководство ФБР, получив эти сведения, не приняли их во внимание, а все силы кинули на расследование возможных связей Трампа с Кремлем, которые в итоге не подтвердились.

Сейчас в США в самом разгаре очередная президентская кампания. Накануне состоялись первые очные дебаты претендентов, на которых Дональд Трамп и Джо Байден не скупились на взаимные оскорбления. Обычно именно теледебаты имеют решающее влияние на исход выборов в США. Но в этом году многие американцы предпочли проголосовать досрочно и по почте, что очень беспокоит кандидатов.

Основной день выборов главы США состоится в субботу, 3 ноября 2020 года.