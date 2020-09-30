"Живой труп": во время скандала с Трампом у Байдена разглядели катетер

"Живой труп": во время скандала с Трампом у Байдена разглядели катетер
Джо Байден. Фото: Kevin Dietsch - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
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Зрители президентских дебатов заподозрили проблемы со здоровьем у демократа

Первый раунд дебатов между кандидатом в президенты США Джо Байденом и его оппонентом действующим лидером нации Дональдом Трампом отмечен не только взаимными обвинениями и колкостями типа "щенок Путина". Внимательные зрители обнаружили нечто выглядывающее из рукава представителя Демпартии и предположили, что это мог быть венозный катетер.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт телеканала C-Span, где выложены видео с отрывками дебатов и их полная версия.

"У Байдена что, периферический катетер 4?" – написал один из пользователей.

Когда Байден активно жестикулировал, было видно, что из его левого рукава буквально на 2-3 см торчит какой-то продолговатый предмет, который через мгновение проваливается внутрь.

Читатели нашего агентства также не удержались от едких замечаний в сторону соперника Трампа (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Живой труп", "дедушку в президенты... Брежнев был моложе в свой ПОСЛЕДНИЙ год правления...", "рептилоиды на стимуляторах на дебатах, потом их погружают в анабиоз до следующих выступлений по бумажке", "Во как уровень жизни поднялся!"

Ранее пресс-секретарь штаба Трампа Тим Мертау в эфире телеканала Fox News заявил о том, что Байден отказался пройти тест на наркотики перед дебатами. Кроме того, секунданты демократа просили соперников делать перерывы, с чем не согласились представители действующего хозяина Белого дома.

Напомним, сейчас Джо Байдену 77 лет. Если он одержит на президентских выборах победу, демократ станет самым пожилым в истории США главой государства – к моменту инаугурации ему исполнится 78 лет. Дональду Трампу в настоящий момент 74 года.

Выборы состоятся 3 ноября.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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