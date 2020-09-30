"Маленький Макрон" пытался поднять свой статус в Европе через Тихановскую

"Маленький Макрон" пытался поднять свой статус в Европе через Тихановскую
Светлана Тихановская. Фото: Valdas Kopustas via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Глава Пятой Республики стремится влезть в сапоги первого президента страны Шарля де Голля

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с бывшей кандидаткой на пост главы Белоруссии Светланой Тихановской, сбежавшей за границу, чтобы поднять свой рейтинг среди избирателей и повысить политическое влияние Пятой Республики на мировой арене. Об этом заявил израильский военно-политический эксперт Яков Кедми.

Напомним, накануне французский лидер в ходе официального визита в Вильнюс выделил время для личной беседы с белорусской домохозяйкой.

Единственной причиной, по которой Макрон решился на встречу с Тихановской, является его желание активнее принимать участие в делах Европы, заодно поднять свой рейтинг внутри Франции, считает эксперт из Израиля. Президент намерен показать себя в роли европейского лидера, который способен решать различные международные вопросы. Одновременно Макрон очень хочет повысить политическое влияние Франции в мире, пояснил Кедми.

"Как европейский деятель всемирного масштаба он пытается проявить себя как можно больше, особенно на фоне того, что роль Германии в Европе снижается, и он хочет перехватить у Германии руководство Европой", – цитирует радио Sputnik экс-главу спецслужбы "Натив".

При этом методы лидера Пятой республики, которые он использует в попытке захватить лидерство в Старом Свете, эксперт назвал "циничной политической игры", с помощью которой "маленький Макрон пытается влезть в большие сапоги [Шарля] де Голля и вернуть Франции былое величие".

Отметим, в пресс-службе МИД Белоруссии заявили, что данная встреча не имеет никакого практического значения для дипломатии и порекомендовали Западу "не тешить себя иллюзиями".

Между тем, ранее сегодня стало известно о планах канцлера ФРГ Ангелы Меркель встретиться с Тихановской.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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