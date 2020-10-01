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ЕС, как и ожидалось, ввел новые рестрикции против России. Брюссель включил в черный список двоих россиян, а также четыре компании, среди которых оказалась Крымская железная дорога.
Санкции были объявлены также против АО "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", и Крымской первой страховой компании.
Как пишет РИА "Новости", ограничительные меры наложены за "помощь" в "нелегальной аннексии" Крыма.
Полуостров воссоединился с Россией в 2014-м году в результате референдума, на котором большинство крымчан проголосовали "за".
Главы трех государств требуют остановить кровопролитие, а лидер Турции считает, что Азербайджан должен "отрезать пуповину" и решить проблему самостоятельно
Противостояние развернется между российской и турецкой стороной