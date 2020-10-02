Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Рубль вошел в тройку самых обвалившихся валют
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
Александр Лукашенко и Владимир Путин побеседовали по телефону.
Президенты двух стран, обменявшись подробностями, обсудили ситуацию в Белоруссии и России. Коснулись также обстановки в мире и других тем.
Говорили о вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. Затронули тему пандемии коронавируса в мире. Особую обеспокоенность оба лидера выразили из-за роста заражений COVID-19.
Поднимался вопрос и о нормализации авиационного, железнодорожного и автомобильного авиасообщения между РФ и Белоруссией.
Кроме того, Лукашенко и Путин дали анализ состоявшимся совместным военным учениям "Славянское братство – 2020", передает информацию пресс-службы БелТА.
Разговор двух лидеров прошел после того, как на саммите Евросоюза было принято решение ввести санкции против Белоруссии. Президента страны ограничения не затронут, что позитивно оценили в России.
Изначально сумма была почти в два раза меньше
Трубопроводная сеть в Балтийском море в перспективе может значительно расшириться