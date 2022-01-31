Политик готов организовать транзит власти в Белоруссии

В минувшую пятницу, 28 января, во время обращения к народу Белоруссии президент Александр Лукашенко много размышлял о вопросах внутренней и внешней политики, говорил о риске войны и об угрозах, которые сегодня стоят перед республикой. В ходе выступления он озвучил одну весьма любопытную цифру, на которую обратил особое внимание политолог Андрей Суздальцев.

Глава государства подчеркнул, что Запад потратил более шести миллиардов долларов для разрушения Белоруссии. Однако эксперт отказался верить словам политика и призвал предъявить "адреса, явки, имена".

Он перечислил имена семерых лидеров белорусского протеста, в том числе, Светланы Тихановской, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и других, отметив, что каждый из них должен был получить из западной казны примерно по миллиарду долларов на свержение режима. По словам аналитика, никто из оппозиционеров в реальности не располагает такими денежными средствами.

"Но самое главное. Давно подсчитано, что всю белорусскую власть можно скупить за 120 млн. долларов, а силовиков (верхушку) за 40 млн. долларов", – заявил Суздальцев.

Он подчеркнул, что за такие деньги сегодняшние сторонники Лукашенко бросят его одного и уедут из Белоруссии. Для чего же была озвучена цифра в шесть миллиардов долларов, задумался политолог. По его словам, за эти деньги Лукашенко готов провести транзит власти в Белоруссии, оставить свой пост и тоже уехать из страны.

"Ну и аппетит", – заметил Суздальцев.

Примечательно, что после послания Александра Лукашенко к народу в Белоруссии, действительно, заговорили о его возможной отставке. Эту информацию подтвердил политолог Дмитрий Болкунец. По его словам, на прекращении полномочий действующего главы государства настаивает один из самых влиятельных белорусских политиков Михаил Мясникович.