Власти Незалежной в сговоре с Западом готовятся к наступлению

Киев пытается скрыть от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ перемещение тяжелой боевой техники и вооружений к линии разграничения в Донбассе. Для этого используются установки радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

По его словам, с украинской стороны активно готовятся к дальнейшим действиям: подвозят в Донбасс оружие, топливо для техники. Даже наблюдатели СММ ОБСЕ, которые обычно половину нарушений "не видят", зафиксировали переброску сотен единиц гаубиц и самоходных орудий, передает РИА ФАН.

Данные мониторинга ОБСЕ могли бы быть куда более красноречивые, вот только Киев не дает работать дронам наблюдателей.

"На той стороне активно работают установки РЭБ. Это наглядно показывает, что Украина старается скрывать перемещение своих войск и техники от наблюдателей, лишив их возможности видеть ситуацию с воздуха",

– сообщил Пасечник в интервью РИА "Новости".

При этом понятно, что действия Киева согласованы с Западом. В частности, оружие, которое сейчас поставляется Украине в рамках военной помощи, уже через день-два оказывается у линии разграничения.

"По факту, это участие США, Великобритании и их союзников в конфликте Киева и Донбасса",

– приводит телеканал "360" слова Пасечника.

Ранее британский канал Sky News случайно раскрыл нарушения Киевом и его западными кураторами "минских соглашений".

