Минск обнародовал видео с признанием и раскаянием россиянки Цвикевич

Минск обнародовал видео с признанием и раскаянием россиянки Цвикевич
Фото: twitter.com/ Ginger_1982 / www.globallookpress.com
продолжениеЛукашенко постоянно втягивает Россию в противостояние с НАТО – эксперт
Речь девушки звучит сбивчиво и почти со слезами на глазах

В интернете появилось видео с признанием и раскаянием россиянки Веры Цвикевич, которая была задержана в Белоруссии по обвинению в участии в акциях протеста в 2020 году. Заявление девушки размещено в телеграм-канале "ГУБОП".

"В августе 2020 года я участвовала в несанкционированных митингах на территории Минска. (...) Участвовала в сцепках на проезжей части. В своих действиях я полностью раскаиваюсь. Всем людям советую не принимать больше участия в таких мероприятиях", – сказала Цвикевич.

Можно обратить внимание на то, что на представленном видео гражданка РФ периодически оговаривается или не может с первого раза произнести слова. Также отчетливо просматриваются на кадрах склейки.


Напомним, Цвикевич была задержана белорусскими правоохранителями 27 января. Девушке предъявили обвинения по статье "Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активное участие в них".

Позже стало известно о наличии у Цвикевич вида на жительство в Белоруссии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 28 января в интервью журналистам сообщил, что на Смоленской площади разбираются в ситуации с россиянкой.

"Мы, конечно, будем интересоваться ее судьбой, как мы это делаем в любой другой стране", – заявил тогда шеф отечественной дипломатии.

В тот же день с Цвикевич встретился наш консул в Минске Алексей Маскалев, передает РИА "Новости".

Добавим, в декабре 2021 г. белорусский суд приговорил к 11 годам тюремного заключения россиянина Егора Дудникова, который озвучивал ролики для местной оппозиции.

В ходе своего традиционного брифинга 30 декабря директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, комментируя этот вердикт, сказала, что Москва по данному вопросу находится на прямом контакте с Минском, а также поддерживает связь с родственниками и защитником осужденного для решения этой ситуации.

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей