Переписка двух великих держав продолжается

Представители вашингтонской администрации сообщили, что получили от российских коллег письменный ответ на предложенный ими вариант стабилизации ситуации на международной арене. Речь идет о переписке двух крупнейших государств по поводу гарантий безопасности. Российская сторона достаточно быстро ознакомилась с изложенной на бумаге позицией Соединенных Штатов Америки и уже отправила в Вашингтон свой ответ.

Такую информацию публикуют зарубежные СМИ. Журналисты ссылаются на американских чиновников, отмечает телеканал RT. Напомним, с инициативой достигнуть договоренности по важнейшим для всего мирового пространства вопросам выступила Россия. Наша страна отправила в Америку свои предложения по гарантиям безопасности и достаточно долго ждала от нее ответ.

После того как, американцы наконец-то собрались с мыслями и выдали свое мнение по поводу предложенных гарантий безопасности, России хватило нескольких дней для того, чтобы изучить позицию заокеанских коллег и составить письменный ответ на их выкладки. Стоит отметить, что в нашей стране весьма скептически относятся к содержанию американского письма.

При этом, как отмечает интернет-издание "Свободная пресса", пока американская сторона не хочет раскрывать, каким конкретно является ответ российских коллег. В США в очередной раз подчеркнули, что хотели бы сохранить в секрете переписку между двумя странами и скрыть ее содержание от мирового пространства.