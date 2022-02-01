Вашингтон видит серьезную угрозу своим интересам

В понедельник, 31 января, директор ФБР Кристофер Рэй выступил в Президентской библиотеке имени Рональда Рейгана и представил отчет о внешних угрозах безопасности США. В речи главы правоохранительного ведомства было множество упреков в адрес правительства Китая. На это обратили внимание корреспонденты новостного агентства Associated Press.

Именно деятельность Пекина, по мнению главы Федерального бюро расследований, представляет самую серьезную угрозу для безопасности Вашингтона. Он подчеркнул, что КНР опасна для идей, инноваций и экономики США.

Рэй прямо обвинил Китай в краже американских технологий и информации путем проведения хакерских атак. По его словам, угроза, исходящая из Пекина, сегодня стала "более наглой". Глава ФБР отметил, что Вашингтон провел уже более двух тысяч расследований китайского вмешательства.

Он подчеркнул, что Федеральное бюро расследований открывает дела, касающиеся противодействия разведке КНР, примерно каждые 12 часов. По словам чиновника, ни одна страна в мире не похищает у США столько личных и корпоративных данных, сколько Китай.

Ранее отставной турецкий посол назвал новое "поле битвы" России, Китая и США. По словам дипломата, интересы мировых держав могут пересечься в Азии. Он также считает, что КНР занимается экономической экспансией в странах этого региона.