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Заместитель руководителя главного российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко прокомментировал слова представителей вашингтонской администрации о том, что Москва якобы уже передала им ответ на полученный ранее американский вариант по гарантиям безопасности.
Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что заявление Соединенных Штатов Америки не соответствует действительности. Российская сторона пока не передавала свой ответ американским коллегам, передает слова Грушко телеканал "360".
Напомним, ранее в зарубежной прессе распространилась информация о том, что письменный ответ России якобы уже в руках американцев.
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