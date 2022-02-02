Американцы должны быть уверены в собственной непобедимости

В последнее время все информационное пространство заполонили истеричные заявления о том, что Российская Федерация вот-вот развяжет военный конфликт, напав на украинское государство. Однако очевидно, что нашей стране абсолютно невыгодно воевать с братским народом Украины. А вот американцы излюбленными подковерными играми вполне могут спровоцировать вооруженный конфликт. Условие, при котором Вашингтон готов будет вступить в войну, раскрыли профильные российские специалисты.



Известно, что сейчас Соединенные Штаты пока ограничиваются воинственной риторикой в отношении нашей страны, а также не прекращают задевать ополченцев Донбасса. Последних в угоду киевскому режиму уже готовы признать террористами. Однако пока Вашингтон не хочет ввязываться в конфликт на юго-востоке Незалежной.

Впрочем, как отмечают наши военные спецы, такое относительное затишье в какой-то момент может прекратиться. Все дело в том, что пока американцы не чувствуют себя хозяевами положения. Для того чтобы перейти к активным действиям, им нужно заручиться поддержкой стран-союзниц по Североатлантическому альянсу.

Военные эксперты пояснили, что США будут готовы ввязаться в военный конфликт с Россией только, если ощутят свое полное превосходство при содействии других натовских стран. Пока единства по этому вопросу нет, американцы сидят тихо и ограничиваются лишь громкими словами.

К слову, накануне на Украине объявили, что некоторые части страны были бы не против добровольно войти в состав России. По словам генерала ВСУ Михаила Забродского, речь идет о левобережной части Незалежной, передает телеканал "360".