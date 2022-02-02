Депутаты обвинили режим Лукашенко в давлении на гражданское общество

Парадоксальная ситуация разворачивается в Европейском парламенте. Его постоянные представители по Белоруссии умудрились поставить под сомнение результаты конституционного референдума, который еще даже не состоялся.



Всенародное голосование по изменению основного закона республики должно пройти 27 февраля. Однако депутаты Роберт Бедронь и Пятрас Ауштрявичюс, которые отвечают за двусторонние отношения между ЕП и РБ, еще во вторник, 1 февраля, заявили о нелегитимности белорусского референдума.

Об этом сообщает телеканал Deutsche Welle со ссылкой на официальное заявление представителей Европарламента. По словам депутатов, всенародное голосование нельзя считать свободным выражением воли народа Белоруссии. Они мотивировали свое решение тем, что граждане республики якобы находятся под давлением, оказываемым местными властями.

"В этом мрачном контексте мы не можем не рассматривать любой возможный конституционный референдум как фикцию, которая не отражает демократическую волю белорусского народа", – заявили представители ЕП.

Они сослались на данные правозащитных организаций, которые насчитали в Белоруссии более тысячи политических заключенных. Бедронь и Ауштрявичюс подчеркнули, что таким образом Александр Лукашенко подавляет в стране инакомыслие. По их мнению, "репрессии" в республике усилились после президентских выборов 2020 года, результаты которых оспариваются со стороны Евросоюза.

В Европарламенте также отметили, что властям Белоруссии следует освободить политзаключенных для преодоления политического кризиса. Делегаты по РБ обещали приложить усилия, чтобы привлечь виновных в "нарушениях прав человека" к ответственности.

Ранее министр иностранных дел Франции жестко раскритиковал Александра Лукашенко, обвинив его в репрессиях против гражданского общества. Политик сравнил предстоящий референдум с президентскими выборами, итоги которого Париж не признает. Он также заявил о готовности Евросоюза ввести новые санкции против Минска.