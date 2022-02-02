Берлин и Париж якобы нарушают общие принципы Евросоюза

Бывший руководитель польского внешнеполитического ведомства, а ныне оппозиционный депутат Радослав Сикорский решил заработать политических очков на фоне громкой страшилки о российской "агрессии" по отношению к Украине, раскрученной западной прессой вопреки официальной позиции нашей страны. Он обрушился с критикой на правительство Германии, обвинив его в нежелании помогать Незалежной.

Политик опубликовал в немецком журнале Der Spiegel статью, в которой представил собственное видение ситуации, складывающейся вокруг Украины. Он совершенно не стеснялся громких заявлений. Так, по словам экс-главы МИД Польши, власти ФРГ бездействуют по отношению к Незалежной, отказываясь от поставок вооружений в условиях "агрессии" нашей страны.

В то же время он подчеркнул, что немецкое правительство оказывало помощь России по части строительства газопровода "Северный поток – 2", совершенно проигнорировав тот факт, что новая ГТС необходима прежде всего самой Германии и другим странам Евросоюза.

Кстати, именно общие принципы ЕС, по мнению отставного министра, нарушает Берлин. Впрочем, и Париж получил аналогичные обвинения с его стороны. Якобы эти страны не соблюдают Лиссабонские соглашения, которые предписывают всем членам Европейского союза координировать свои действия в области безопасности для выработки общей политики.

Ранее в Евросоюзе признали, что дальнейшее санкционное давление Запада на Россию из-за ситуации с Украиной может возыметь обратный эффект.