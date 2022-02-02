Трамп сообщил о возможности Путина многого добиться от проявившего слабость Байдена

Трамп сообщил о возможности Путина многого добиться от проявившего слабость Байдена
Фото: Kevin Dietsch - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
При предыдущей американской администрации Москва даже не помышляла о действиях против Киева, указал экс-президент США

Россия ударит по Украине, потому что Америка при Джо Байдене проявила слабость, и этим тут же воспользовался президент РФ Владимир Путин. С таким заявлением выступил экс-глава Белого дома Дональд Трамп в эфире телеканала Newsmax.

По его оценке, Соединенные Штаты при Байдене утратили уважение. Без позорного ухода из Афганистана не было бы нынешнего кризиса вокруг Украины, уверен экс-президент. По его словам, еще год назад Путин уважал американское руководство – правда, Трамп не пояснил, кого именно он имеет в виду.

Теперь, по мнению Трампа, Россия готова "сделать ход", но пока согласна договариваться "о многих хороших вещах". И Байден сейчас "даст все", лишь бы Путин не шагнул на Украину.

Между тем, бывший американский президент уверен, что границы Украины – это не то, что должно заботить Белый дом. Границы США – вот проблема номер один для Америки. Но Байден ее открыл, и на территорию страны хлынули люди, которые могут представлять опасность для американцев.

Ранее Трамп заявил, что Байден подталкивает мир к Третьей мировой войне: вспыхнуть она может не только на Украине, но и в АТР, где КНДР уже запускает одну ракету за другой, а Китай становится все агрессивнее по отношению к Тайваню.

Источник: Newsmax ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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