Россия закрыла въезд в страну госсекретарю МВД Черногории

Москва отреагировала на провокационное поведение Подгорицы

Очередной международный скандал разгорелся после действий черногорских властей. Европейские чиновники отказались пойти на встречу нашей стране в вопросе выдачи подозреваемого в причастности к убийствам российского бизнесмена Тельмана Исмаилова. В ответ на такой недружественный шаг Москва запретила госсекретарю черногорского МВД Зорану Миляничу посещать нашу страну.

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте главного российского внешнеполитического ведомства. Как напоминает RT, еще осенью прошлого года Москва обратилась с просьбой к Подгорице отменить решение о предоставлении убежища беглому бизнесмену.

Напомним, Исмаилова объявили в международный розыск в 2017 году. Его подозревают в причастности к тяжкому преступлению.

Источник: МИД РФ ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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