Путин уволил Поклонскую

Путин уволил Поклонскую
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Глава государства уже подписал указ

Президент России Владимир Путин уволил Наталью Поклонскую. Речь идет о должности посла России в Кабо-Верде. С этого момента Поклонская больше не занимает этот пост. Соответствующий указ уже подписан.

Сегодня же стало известно о новом назначении. Теперь Поклонская займет кресло замглавы Россотрудничества.

В январе сообщалось, что исполнять обязанности российского посла Поклонская не может по личным обстоятельствам.

Также дипломатические источники поведали журналистам, что причина может быть в действиях властей Кабо-Верде. Выдачу предварительного согласия на назначение Поклонской неприлично затянули. Подробности – в нашем материале.

Источник: Портал правовой информации ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
По теме

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей