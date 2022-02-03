Берлин призвали занять более четкую антироссийскую позицию

Отказ Германии считать Россию агрессором, от которого нужно срочно спасать Украину и всю Европу, вызывает обеспокоенность у США и НАТО. Об этом заявил бывший командующий американским контингентом на территории ЕС генерал Бен Ходжес.

Выступая на заседании Хельсинской комиссии, генерал напомнил представителям ФРГ, что их страна является примером для многих, поэтому она должна вести себя ответственно и идти в ногу с США и НАТО, а не пытаться проводить самостоятельную политику.

В частности, Ходжес указал, что Вашингтон и Брюссель сейчас решили перейти от пассивного сдерживания Москвы к активному – именно для этого в страны Восточной Европы перекидываются дополнительные западные войска. Но некоторые члены ЕС против. Поэтому так важна позиция Германии, которая является ключевым игроком в регионе.

"Мы очень обеспокоены нерешительностью Берлина и призываем публично признать Россию агрессором и поддержать санкции против нее",

– призвал Ходжес.

Ранее Германия заблокировала поставки оружия Украине по линии НАТО, поскольку это усиливает эскалацию в регионе. Сам Берлин согласился лишь отправить Киеву каски для защиты силовиков. Впрочем, другие члены НАТО активно наводняют Украину оружием с истекающим сроком годности. Для Донбасса это вдвойне плохой знак, полагают эксперты.