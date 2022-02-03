Турецкий лидер объявил, что внимательно следит за "вызовами, с которыми сталкивается" Украина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший сегодня в Киев на переговоры с главой Незалежной Владимиром Зеленским, не побрезговал и поприветствовал караул кличем бандеровских головорезов. На это в соцсетях обратили внимание российские журналисты, отмечая, что гость из Анкары ведет себя, согласно интересам исторического момента.

"Вот такой у нас "ситуативный союзник"", – прокомментировал действия Эрдогана телеведущий Владимир Соловьев в телеграм-канале.

Не прошел мимо увиденного и военкор Александр Коц.

"Ну а как без этого. Реджеп Эрдоган в Киеве поприветствовал караул лозунгом украинских националистов "Слава Украине!" – написал журналист.

Пользователи выразили свое негодование еще более резко, вот только несколько комментариев (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Султан поприветствовал нерабов", "мог бы ещё флаг с крестом поцеловать", "и не зиганул? нещитово", "Турецкий чёрт. Настоящий", "Он ждёт что Крым когда-то станет турецким.. приехал смотреть пути отхода", "За ясырью приехал?".

Некоторые подписчики предположили, что после такого приветствия Москва может опять найти какую-то заразную мушку в турецких помидорах или озаботится курортами Республики.

Напомним, Эрдоган ранее в четверг, 3 февраля, сообщил, что прибыл в Киев по приглашению Зеленского для участия в десятом заседании Стратегического совета высокого уровня. Он подчеркнул, что Анкара внимательно следит за теми "вызовами, с которыми сталкивается Украина и за напряжением в регионе", передает УНИАН. Эрдоган не преминул напомнить, что Турция является черноморским государством и призвал все заинтересованные стороны действовать сдержанно и вести диалог.

Накануне политолог Сергей Марков высказал свою точку зрения на то, что президенту Турции необходимо от Украины и по каким направлениям он будет работать с этой страной.

