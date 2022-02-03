Главы двух государств сегодня соблюдали не самые жесткие правила социальной дистанции

Президент РФ Владимир Путин сегодня лично сопровождал своего аргентинского коллегу Альберто Фернандеса по коридорам Кремля и в качестве внимательного хозяина подсказал гостю его место в зале для брифингов. А все дело в том, что нынче с обеих сторон практически не было помощников глав государств.

На этот незначительный факт обратили внимание журналисты кремлевского пула в соцсетях.

"Невербальные знаки. С такими проводниками Фернандес в Кремле не потеряется. Тем более, что слушает он очень внимательно", – говорится в сообщении в "Твиттере".

На опубликованных кадрах видно, как в зал для брифингов входят Путин, Фернандес и еще один человек. На странице RIA_Kremlinpool в телеграм-канале авторы указывают, что сегодня во время заявлений лидеров двух стран по итогам переговоров нет делегаций с обеих сторон.

"Да и пресса Аргентины состоит из трех человек. Президента Аргентины сопровождает его пресс-секретарь. А Дмитрий Песков, по всей видимости, работает удаленно", – отмечается в публикации.

Кстати, Фернандес заявил, что Аргентина находится в долгу перед Россией, потому что Москва первой озаботилась о поставках этой стране вакцины против COVID-19.

Добавим, на днях Путин принимал в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Так вот будапештский гость на итоговом брифинге признался, что впервые вел переговоры за таким длинным столом. Дело в том, что стороны из-за пандемии коронавируса решили строго соблюдать ограничительные меры, включая правила социальной дистанции.

В результате Путин и Орбан сидели за столом на разных его углах, на брифинг заходили также из разных дверей, стояли далеко друг от друга, а потом и шампанское пили с разных сторон ковра. И это тоже не осталось незамеченным журналистами. А вот с Фернандесом у российского лидера были не столь жесткие меры социальной дистанции – рукопожатия и объятия не возбранялись.

