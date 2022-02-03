DW собралась оспорить свое изгнание из России

DW собралась оспорить свое изгнание из России
Фото:Marius Becker / dpa / www.globallookpress.com
Руководство немецкой телерадиокомпании ожидают официального уведомления из МИД РФ о лишении аккредитации

Изгнанная сегодня из России немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle обиделась на это решение и пригрозила Москве еще активнее освещать события в нашей стране. Об этом заявил гендиректор германского вещателя Петер Лимбург.

"Мы всеми способами протестуем против этой абсурдной реакции российского правительства и будем искать правовой путь, чтобы препятствовать заявленным мерам", – раздался недовольный глас немца.

Он отметил, что его сотрудники еще не получили официального уведомления МИД РФ о закрытии корпункта в Москве и продолжат свою работу здесь, пока оно не дойдет до редакции.

"Даже если нам, наконец, придется закрыться, наше вещание в России никак не будет затронуто. Напротив, мы серьезно усилим вещание", – обещал гендиректор.

Лимбург назвал принятые Россией меры "непонятными и неадекватными" и добавил, что о таком решении издание узнало из сообщения на сайте МИД РФ, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее в четверг, 3 февраля, МИД РФ указал на дверь DW в качестве ответной реакции Москвы по запрету Берлином вещания немецкоязычного телеканала RT DE. В частности, на территории нашей страны закрывается корреспондентский пункт немецкой телерадиокомпании, а также лишаются аккредитации все ее сотрудники, работающие в российском бюро, передает "Радио 1". Кроме того, прекращается спутниковое и иное вещание DW.

И это только начало, подчеркнули в дипведомстве.

На сайте телекомпании указывается, что в русской редакции Deutsche Welle работает около 50 штатных и внештатных сотрудников. Вероятно, какая-то часть из них имеет и паспорта граждан РФ.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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