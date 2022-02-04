Встреча лицом к лицу: Си Цзиньпин поприветствовал Путина в Пекине

Российский лидер – первый президент, с которым китайский глава встретился лично после пандемии

Сегодня, 4 февраля, открываются зимние Олимпийские игры. В честь этого события российский главнокомандующий Владимир Путин лично прилетел в Китайскую Народную Республику. Там его уже встретил председатель Поднебесной Си Цзиньпин.

Первые лица двух мощных держав тепло приветствовали друг друга и поучаствовали в совместной фотосессии.

Главы России и Китая запланировали провести перед торжественной церемонией открытия Игр переговоры, где затронут важные вопросы мировой повестки.

К слову, недавно Владимир Путин посвятил отношениям России и Поднебесной отдельную статью.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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