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Сегодня, 4 февраля, открываются зимние Олимпийские игры. В честь этого события российский главнокомандующий Владимир Путин лично прилетел в Китайскую Народную Республику. Там его уже встретил председатель Поднебесной Си Цзиньпин.
Первые лица двух мощных держав тепло приветствовали друг друга и поучаствовали в совместной фотосессии.
Главы России и Китая запланировали провести перед торжественной церемонией открытия Игр переговоры, где затронут важные вопросы мировой повестки.
К слову, недавно Владимир Путин посвятил отношениям России и Поднебесной отдельную статью.
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