Джонсон нужен Лондону: в России объяснили способность британского премьера оставаться на плаву

Джонсон нужен Лондону: в России объяснили способность британского премьера оставаться на плаву
Борис Джонсон. Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media / www.globallookpress.com
Даже растеряв помощников, глава правительства Великобритании сохранит свой пост

Скандал с вечеринками на Даунинг-стрит не приведет к отставке британского премьера Бориса Джонсона. В этом убежден посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Ранее в Великобритании поднялся шум из-за новости, что в резиденции правительства устраивали вечеринки в то время, когда в Соединенном Королевстве действовал жесткий локдаун. После этого четверо ближайших помощников Джонсона подали в отставку. В том числе покинуть пост решил личный секретарь премьера Мартин Рейнольдс: по информации ВВС, именно он рассылал приглашения на вечеринки с указанием "приносить свою выпивку".

Среди однопартийцев Джонсона возник раскол. Как сообщает WION, 17 членов парламента от тори подали письма о выражении недоверия Джонсону и его кабмину. Впрочем, для того, чтобы процесс был инициирован, нужно не менее 54 голосов. Сам же Джонсон отказывается даже думать об отставке: он уже публично заявил, что останется на своем посту как минимум до 2029 года.

"Я охотно в это верю", – прокомментировал ситуацию российский посол в Лондоне Андрей Келин. По его словам, к этому же склоняются и британские эксперты.

"Он (– Джонсон – прим.ред.) этот кризис переживет. Это далеко не первый его кризис. Стране нужен харизматичный лидер, который, что называется, работает по-крупному. Если коротко – я не думаю, что он уйдет",

– высказался дипломат в интервью РИА "Новости".

Ранее британцы раскритиковали Джонсона за его воинственные заявления в адрес Москвы. Некоторые прямо заявили, что в данном случае "ставят на Путина".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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