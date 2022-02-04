Западные журналисты обнаружили некий знак со стороны лидера РФ во время открытия Игр-2022

В соцсетях бурно обсуждают мирную дрему президента России и верховного главнокомандующего Владимира Путина на трибуне стадиона "Птичье гнездо" во время прохода сборной Украины на открытии Олимпиады-2022 в Пекине.

Пикантный момент зафиксировала американская телекомпания CNBC, чьи спортивные комментаторы, позабыв о том, какие у них функции, и что они находятся на мероприятии, призванном поддерживать мир, говорили исключительно о войне, которую им вбивают в головы их правители в Вашингтоне.

Сначала одна из ведущих напомнила, что Россия стянула к границам Незалежной 100-тысячную армию. Затем ее умозрения поддержал ее коллега, ударившийся воспоминания в псевдоисторию.

"Большой вопрос: вторгнется ли Путин на Украину во время этой Олимпиады, как он послал войска в Грузию во время Игр-2008 года", – проговорил второй ведущий.

Атмосферу спортивного дружелюбия и олимпийского движения "расширил" и "углубил" автор британского издания Daily Mail.

"Владимир Путин притворился спящим, когда украинские спортсмены вышли на церемонию открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине", – громко кричит заголовок таблоида.

Британцы отметили, что "брутальный российский лидер сидел со скрещенными на груди руками и с закрытыми глазами" в момент прохода по стадиону олимпиоников с Украины. И тут же повторили придуманную американскими кураторами Европы набивную оскомину мантру о "вторжении".



"Это происходит на фоне опасений, что Путин собирается вторгнуться в их родную страну, спровоцировав кровавую войну и худшее противостояние с Западом со времен холодной войны", – говорится в публикации.

"Путин демонстративно заснул на выходе сборной Украины на Олимпиаде в Пекине", – припечатал автор аккаунта "Беларусь головного мозга", собрав кучу скабрезных комментариев под постом.

Как заметила российская телеведущая Ольга Скабеева в своем телеграм-канале: "Кто следующий?"

Напомним, Владимир Владимирович прилетел утром в пятницу, 4 февраля, в Пекин и уже провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Встреча продлилась около 2,5 часов.

