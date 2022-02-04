Лукашенко рассказал Соловьеву причину его появления с автоматом в Минске

Лукашенко рассказал Соловьеву причину его появления с автоматом в Минске
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
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Глава Белоруссии сообщил о захваченных силовиками партий оружия с Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его появление в Минске с автоматом в дни массовых акций протеста в августе 2020 года связано с тем, что он не мог позволит себе слабости экс-лидера Украины Виктора Януковича, сбежавшего из страны во время госпереворота в 2014-ом.

Об этом бацька рассказал в большом интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву, отрывок из которого опубликован в телеграм-канале "Пул Первого".

По его словам, взяв в руки оружие и появившись с ним у Дворца Независимости он дал понять радикалам, что не боится их, не собирается покидать страну и готов предотвратить насильственную смену власти в Республике.

Соловьев заметил президенту, что лично для него в августе 2020-го появление лидера Белоруссии с автоматом стало критичным и принципиальным моментом, после которого телеведущий поменял свое мнение об Александре Григорьевиче.

"Я понял, что точно не Янукович", – подчеркнул публицист.

"Янукович и я – большая разница. У него денег было много. Понимаете, деньги довлеют всегда. Жмут в кармане и надо спасти деньги", – пояснил Лукашенко.

По словам журналиста, когда глава государства вышел на публике с автоматом в руках, "стало ясно", что он готов "умереть, но не уйти, не убежать, не сдаться".

Это подтвердил глава Белоруссии. Лукашенко добавил, что должен был показать народу и силовикам, что ни он, ни его дети никуда не эвакуировались, находятся в стране и готовы предотвратить нападение на президентскую резиденцию – "вожделенное желание любого подонка".

Также бацька поведал о том, что позже в Республике "огромными партиями задерживали переброшенные" партии оружия с территории Незалежной.

"С Украины, и один раз с России. Один был случай с России, кругом привезли. Но оружие, происхождение, взрывчатка – украинские", – резюмировал Лукашенко.

Ранее в пятницу, 4 февраля, после почти трехчасовой беседы Соловьев в шутку сообщил, что Александр Григорьевич предложил подарить ему именной танк и ларцы с изумрудами.

Напомним, в тревожные митинговые дни недовольных итогами президентских выборов граждан в СМИ были распространены видеокадры, как Лукашенко и его сын Николай в полной военной экипировке и с автоматами высадились на вертолете у Дворца Независимости.

Фоторепортаж
Лукашенко пообещал адекватный ответ "уродам"
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Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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