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В рунете с долей юмора встретили новость о переходе генсека НАТО Йенса Столтенберга на работу в Центробанк Норвегии, где он усядется в кресло управляющего национальным регулятором.
Известный журналист Антон Красовский по этому поводу вспомнил популярную советскую комедию "Служебный роман".
В своем телеграм-канале обозреватель RT разместил фрагмент из фильма режиссера Эльдара Рязанова, подписав пост фразой "Генсек НАТО Столтенберг в приемной Байдена".
В кадре профсоюзная активистка Шура, выходя из кабинета директора статистического учреждения Калугиной, произносит одну из крылатых фраз картина: "А меня вообще сослали в бухгалтерию!".
На это секретарь начальницы Верочка ей отвечает: "Да на тебе пахать надо!".
Ранее в пятницу, 4 февраля,
стало известно о назначении Столтенберга главой Центробанка Норвегии. Причем большинство партий в местном парламенте не поддерживали
его кандидатуру.
Свои обязанности он начнет исполнять
с момента, когда оставит пост генсека НАТО. Это случится в октябре нынешнего года.
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