В России посмеялись над переходом Столтенберга в банк

В России посмеялись над переходом Столтенберга в банк
Йенс Столтенберг. Фото: M. Popow via www.imago-images.de / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Генсека альянса сравнили с профсоюзной активисткой Шурочкой из фильма Рязанова

В рунете с долей юмора встретили новость о переходе генсека НАТО Йенса Столтенберга на работу в Центробанк Норвегии, где он усядется в кресло управляющего национальным регулятором.

Известный журналист Антон Красовский по этому поводу вспомнил популярную советскую комедию "Служебный роман".

В своем телеграм-канале обозреватель RT разместил фрагмент из фильма режиссера Эльдара Рязанова, подписав пост фразой "Генсек НАТО Столтенберг в приемной Байдена".

В кадре профсоюзная активистка Шура, выходя из кабинета директора статистического учреждения Калугиной, произносит одну из крылатых фраз картина: "А меня вообще сослали в бухгалтерию!".

На это секретарь начальницы Верочка ей отвечает: "Да на тебе пахать надо!".


Ранее в пятницу, 4 февраля, стало известно о назначении Столтенберга главой Центробанка Норвегии. Причем большинство партий в местном парламенте не поддерживали его кандидатуру. Свои обязанности он начнет исполнять с момента, когда оставит пост генсека НАТО. Это случится в октябре нынешнего года.

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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