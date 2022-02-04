Генсека альянса сравнили с профсоюзной активисткой Шурочкой из фильма Рязанова

В рунете с долей юмора встретили новость о переходе генсека НАТО Йенса Столтенберга на работу в Центробанк Норвегии, где он усядется в кресло управляющего национальным регулятором.

Известный журналист Антон Красовский по этому поводу вспомнил популярную советскую комедию "Служебный роман".

В своем телеграм-канале обозреватель RT разместил фрагмент из фильма режиссера Эльдара Рязанова, подписав пост фразой "Генсек НАТО Столтенберг в приемной Байдена".

В кадре профсоюзная активистка Шура, выходя из кабинета директора статистического учреждения Калугиной, произносит одну из крылатых фраз картина: "А меня вообще сослали в бухгалтерию!".

На это секретарь начальницы Верочка ей отвечает: "Да на тебе пахать надо!".





Ранее в пятницу, 4 февраля, стало известно о назначении Столтенберга главой Центробанка Норвегии. Причем большинство партий в местном парламенте не поддерживали его кандидатуру. Свои обязанности он начнет исполнять с момента, когда оставит пост генсека НАТО. Это случится в октябре нынешнего года.

