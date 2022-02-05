Редакции пришлось извиняться за досадную ошибку

В последнее время ситуация на международной арене становится все более напряженной. Западная пресса и государственные деятели наперебой судачат о том, что Российская Федерация мол, вот-вот "нападет" на украинское государство. Некоторым настолько невтерпеж, что они даже готовы сделать вид, что военное вторжение уже произошло. В весьма странную ситуацию попало известное американское издание Bloomberg, которое внезапно опубликовало статью о наступлении российских войск на Незалежную.



Писаки из Соединенных Штатов Америки на полном серьезе разместили материал о начале войны между Россией и Украиной. Спустя некоторое время горе-журналисты поняли, что "слегка поторопились" и удалили публикацию, объявив, что она была ошибочной.

На скандальную ситуации уже отреагировали российские интернет-пользователи. Многие отметили, что эта провокация могла быть осознанной. Мол, все увидят статью о "начале войны", а вот опровержение с извинениями дойдет лишь до немногих. Некоторые также предположили, что статья была журналистской заготовкой, которую планировали оперативно выпустить после "начала конфликта", но случайно нажали не на ту кнопку.

"Это не ошибка Блумберга. Походу, статья была подготовлена заранее, только в меню кто-то ошибся. Не на то нажал курсором, и теперь идут оправдания", "Сели в лужу", "Подать в суд на все эти СМИ за клевету и дезинформацию! И ввести санкции против стран-хозяев этих СМИ", "Нас уже не знают, как заставить прибрать Украину. Но мы отбрыкиваемся от такого гнилого товара", "Опростоволосились", "Осознанная провокация", "На кого рассчитана оговорка "по ошибке" объявил? Bloomberg падает ниже плинтуса", –пишут читатели РИА "Новости".



К слову, недавно в этом американском издании заявили, что наша страна сумела выстроить "финансовую крепость" для защиты от санкционного давления.