"По рюмашке": как Лукашенко выпивал с Ельциным и Назарбаевым

"По рюмашке": как Лукашенко выпивал с Ельциным и Назарбаевым
Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Главе республике приходилось принимать правила, чтобы не выбиваться из общего ряда

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что в 1990-е годы первого президента современной России Бориса Ельцина спаивали, чтобы тот не смог воплотить в жизнь придуманные планы. Глава республики заявляет, что сам присутствовал на такого рода случаях.

Однако с Ельциным Лукашенко и самому приходилось пить – не отказывался из уважения к коллеге и партнеру. Хотя сам не переносил всегда спиртное на дух, садился и выпивал с остальными.

"Если Назарбаев садился и говорил: "Саша, по рюмашке". И что я скажу, что не буду пить?", – рассказал президент Белоруссии в большом интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву.

Лукашенко отметил, что сам однажды выступил с предложением о создании Союзного государства. Оно поступило от него. Однако были и внутрироссийские элиты, и иные группы, которые не желали формирования нового государственного образования – к примеру, Анатолий Чубайс, идеолог приватизационных процессов в постсоветской России и экс-глава правления "Роснано".

"Он был против. И не только он", – указал в ходе интервью белорусский лидер.

Лукашенко, кстати, уже рассказывал в интервью Наиле Аскер-заде, что у него наследственная непереносимость спиртного. Тогда же и признался, что не любит ни водку, ни самогон, так как в организме отсутствует фермент, перерабатывающий алкоголь. Тем не менее, в кругу постсоветских лидеров позволял себе "немножко выпить", чтобы не выбиться из общего ряда. Тогда же и признался, что может позволить себе выпить и в женской компании.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров
По теме

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей