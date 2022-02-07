Японию возмутили российские стрельбы на Курилах

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Моряков Страны восходящего солнца предупредили об угрозе со стороны РФ

Токио выразил официальный протест Москве в связи с военными запланированными учениями России в районе Южно-Курильской гряды. Об этом сообщил в понедельник, 7 февраля, генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

Он признал, что Россия уведомила японскую сторону о предстоящих с 8 февраля стрельбах на территории к юго-востоку от острова Кунашир, принадлежность которого оспаривает Токио.

"Усиление военного присутствия России на северных территориях неприемлемо и противоречит позиции (– японского – прим.ред.) правительства",

– заявил представитель кабмина Японии на пресс-конференции. Береговая охрана Страны восходящего солнца выпустила предупреждение для моряков о потенциальной угрозе морской навигации в районе Курил, передает Общественная служба новостей.

Ранее глава МИД Японии потребовал от России вернуть острова, которые она получила по итогам Второй мировой войны.

Источник: ОСН ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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