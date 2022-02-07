Эксперт рассказал о сближении Турции и Армении

Региональные интеграционные процессы, протекающие в последнее время на Южном Кавказе, способные помешать планам США по организации хаоса и дальнейшему прорыву в Азию. Об этом заявил турецкий политолог Мехмет Перинчек.

По его мнению, вывод американских войск из Афганистана и дальнейший государственный переворот в Кабуле равносилен поражению Вашингтона. Кроме того, эксперт обратил внимание на провальную попытку США организовать в Казахстане цветную революцию.

Меж тем, американцы не собираются отказываться от своих планов по экспансии Средней Азии, уверен аналитик, для чего пытаются прорваться туда через Южный Кавказ. Он подчеркнул, что Вашингтон пытается организовать хаос в регионе для получения контроля над внутренними делами.

Однако этот план тоже обречен на провал, потому что на Южном Кавказе уже начались интеграционные процессы, напомнил политолог. Он, в частности, обратил внимание на платформу "3+3", для участия в котором приглашены Россия, Армения, Иран, Грузия, Турция и Азербайджан.

Кроме того, сегодня можно говорить о налаживании отношений между Анкарой и Ереваном, считает Перинчек. Эти процессы, по его словам, необходимы для установления стабильности и предсказуемости в регионе, а также для развития экономики государств.

Эксперт подчеркнул, что, если страны будут проявлять солидарность, то совместными усилиями они могут помешать планам американцев по экспансии региона.

Ранее в Турции назвали новое "поле битвы" России, Китая и США. По мнению дипломата Али Бильге Джанкореля, интересы мировых держав могут пересечься в Азии. Кроме того, в Анкаре считают, что президент РФ Владимир Путин сможет остановить НАТО.