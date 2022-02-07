Подробности истории раскрыла жена британского депутата

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне расследования истории с вечеринками на Даунинг-стрит пытался заручиться поддержкой парламентария, экс-министра обороны Джонни Мерсера, но его план провалился, поскольку депутат был сильно пьян во время разговора. Об этом сообщает The Daily Mail.

О том, что Джонсон позвонил Мерсеру, рассказала жена экс-министра Фелисити. Она опубликовала с "Твиттере" фотографию уснувшего сидя на диване мужа и рассказала, что Мерсер был так расстроен поражением любимой команды в Кубке Англии, что напился и был в неадекватном состоянии, когда ему сразу после игры позвонил британский премьер. В итоге Мерсер не смог вспомнить ни слова из того, что ему говорил Джонсон.

И хотя сама супруга депутата посчитала, что это "забавная история", на нее набросились подписчики за то, что она подняла на смех мужа и премьера. Мерсеру даже пришлось вступиться за жену. Он заявил, что Фелисити вместе с ним переживает "взлеты и падения" и имеет право подкалывать и его, и премьера, если ей этого хочется.

В отношении Джонсона сейчас инициировано расследование в связи с сообщениями, что он принимал участие в вечеринках, когда по всей стране был объявлен локдаун. Также появились сведения, что в туалетах рядом с личными кабинетами Бориса Джонсона и министра внутренних дел Великобритании были обнаружены следы наркотиков, пишет издание.

В результате часть парламентариев призвала объявить правительству Джонсона вотум недоверия, но пока количества голосов за эту процедуру недостаточно, чтобы ее инициировать. По мнению посла РФ в Лондоне Андрея Келина, Джонсон сможет "удержаться на плаву" в этой скандальной истории.