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Сигналы, которые канцлер ФРГ Олаф Шольц дает накануне переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, свидетельствуют о том, что ничего хорошего из этого визита не выйдет. Шольц может даже не тратить время на поездку в Москву, считает политолог Александр Сосновский.
Ранее появились сообщения, что лишенные аккредитации в РФ журналисты издания Deutsche Welle получили приглашение сопровождать Шольца во время визита в Россию. По оценке политолога, это априори "портит атмосферу" вокруг переговоров.
"Мне кажется, что Шольц может и не лететь, при таком демонстративном неуважении к другой стороне",
– написал Сосновский в своем телеграм-канале.
Um etwaigen Missverständnissen vorzubeugen: Die #DeutscheWelle ist zur Reise des Bundeskanzlers nach Moskau eingeladen. https://t.co/cPtsiRozLV— Steffen Hebestreit (@RegSprecher) February 5, 2022
Ранее МИД РФ запретил вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle на территории России в ответ на запрет каналу RT DE работать в ФРГ.
Переговоры Шольца и Путина в Москве запланированы на 15 февраля. Перед этим, 7 февраля, Путин встретится в президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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