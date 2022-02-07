Канцлеру ФРГ Шольцу предложили отказаться от визита к Путину

Канцлеру ФРГ Шольцу предложили отказаться от визита к Путину
Фото: Утро
Миссии немецкого правительства прочат провал в Москве

Сигналы, которые канцлер ФРГ Олаф Шольц дает накануне переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, свидетельствуют о том, что ничего хорошего из этого визита не выйдет. Шольц может даже не тратить время на поездку в Москву, считает политолог Александр Сосновский.

Ранее появились сообщения, что лишенные аккредитации в РФ журналисты издания Deutsche Welle получили приглашение сопровождать Шольца во время визита в Россию. По оценке политолога, это априори "портит атмосферу" вокруг переговоров.

"Мне кажется, что Шольц может и не лететь, при таком демонстративном неуважении к другой стороне",

– написал Сосновский в своем телеграм-канале.

Ранее МИД РФ запретил вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle на территории России в ответ на запрет каналу RT DE работать в ФРГ. 

Переговоры Шольца и Путина в Москве запланированы на 15 февраля. Перед этим, 7 февраля, Путин встретится в президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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