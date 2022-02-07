Набившие оскомину заявления о сдерживании Москвы окончательно обрушат рейтинг французского лидера

Итоги встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Москве 7 февраля во многом определят исход президентской гонки во Франции. Тон, который возьмет действующий глава Пятой республики, покажет, готов ли он рискнуть и стать новым лидером не только Франции, но и всего Евросоюза, или сойдет с политической арены.

По мнению директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина, прошлая повестка Макрона, с которой он шел на выборы, включая различные "предупреждения" Москве, уже надоела французам. Поэтому если он сейчас снова начнет действовать в угоду западным политикам, призывая Россию "не трогать" Украину, то за него не будут голосовать.

Но если Макрон решится заменить Ангелу Меркель в роли лидера Европы, способного на самостоятельные решения, то это может поднять его предвыборный рейтинг.

"Если „да“ тогда Макрону нужно открывать новую эпоху в отношениях с Россией. Если же „нет“, он может продолжать глобалистский нудёж, который уже давно никому не интересен",

– приводит "Свободная пресса" мнение Валерия Коровина.

Переговоры Макрона и Путина в Москве запланированы на понедельник, 7 февраля. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле не ждут от этой встречи "решительного перелома", передает РИА "Новости". Лидерам предстоит обсудить вопрос о гарантиях безопасности и ситуацию вокруг Украины, а это сложные темы.

Через неделю, 15 февраля, в Москву на переговоры с Путиным прибудет канцлер ФРГ Олаф Шольц. Впрочем, атмосфера вокруг этой встречи уже напряженная.

Очередные выборы президента Франции состоятся в апреле 2022 года. Одна из кандидатов на пост президента Пятой республики Марин Ле Пен уже заявила, что понимает озабоченности Москвы насчет расширения НАТО на Восток.

