Премьер Эстонии напутствовала Макрона перед визитом к Путину

Премьер Эстонии напутствовала Макрона перед визитом к Путину
Эммануэль Макрон. Фото: Kay Nietfeld/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Лидеру Франции напомнили, что в отношении России нужно действовать сообща

Нет никаких признаков, что Россия вняла предупреждениям Запада и снизила концентрацию сил вокруг Украины. Об этом напомнила премьер-министр Эстонии Кая Каллас президенту Франции Эммануэлю Макрону перед его поездкой на переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным.

Как отметили в Таллине, Макрон сам позвонил Каллас в воскресенье, 6 февраля, чтобы обсудить вопросы европейской безопасности. Премьер заверила, что Эстония поддерживает решительный отказ НАТО удовлетворить требования Москвы.

"Цель России состоит в том, чтобы разделить союзников и партнеров, ввести в заблуждение и запутать нас и нашу общественность. Мы не попадем в эту ловушку",

– заявила Каллас. Она похвалила Париж за готовность поддержать усилия НАТО, в частности, за увеличение контингента в Румынии. Со своей стороны, Таллин готов действовать солидарно, когда придет время ввести санкции, которые разработали против России США и Евросоюз. В том, что эти меры понадобятся, в Эстонии не сомневаются.

"Несмотря на интенсивную дипломатию, мы не видим никаких признаков того, что Россия снижает военную напряженность. Наоборот, скопление сил вокруг Украины сохраняется, а теперь российские войска и техника размещены и в Белоруссии",

– указала Каллас Макрону.

В понедельник, 7 февраля, Макрон прибудет в Россию на переговоры с Путиным. По оценке экспертов, от этой встречи будет зависеть политическое будущее президента Франции, в том числе его победа на выборах-2022 – но для этого он должен проявить решительность и самостоятельность.

В Белоруссии в феврале проходят совместные с Россией военные учения.

Источник: Кабмин Эстонии ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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