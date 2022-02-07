Куда пропал Макрон: президент Франции не явился в Кремль к назначенному времени

Куда пропал Макрон: президент Франции не явился в Кремль к назначенному времени
Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В понедельник в Москве должна состояться встреча на высоком уровне

Сегодня, 7 февраля, в столице РФ должен пройти саммит российского лидера Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Изначально официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что встреча на высочайшем уровне пройдет в 17:00 по московскому времени.

Однако к указанному часу главнокомандующий Пятой республики в Кремль не явился. До этого в прессе появилась информация, что президентский борт Макрона вылетел из Франции с получасовым опозданием.

Пока неизвестно, что послужило причиной такой задержки. Можно предположить, что у французского главнокомандующего были веские основания для того, чтобы заставить нашего президента Владимира Путина ждать.

При этом в информационном пространстве уже распространяются сведения о том, что Макрон наконец-то приземлился в Москве.

В телеграм-канале известного журналиста Евгения Попова появилась фотография президентского борта. По словам телеведущего, Макрон уже полчаса (по состоянию на 17:06 мск), как находится на территории России, однако так и не решился покинуть свой самолет.

Спустя некоторое время Макрон все же вышел и с мигалками оправился в администрацию российского главнокомандующего.

Источник: Telegram • Требует проверки
Ольга ФЕДОРОВА
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