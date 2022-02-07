Экс-посол США описал "радужное" будущее россиян без Путина

Экс-посол США описал "радужное" будущее россиян без Путина
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Российский американист считает, что Макфол своими заявлениями пытается выторговать себе новую должность у Байдена

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол в красках описал "счастливое" будущее России без ее действующего президента Владимира Путина. С вашингтонскими мечтами американец поделился в интервью Ксении Собчак в ее авторской программе на ютуб-канале.

По мнению заокеанского дипломата, после ухода Путина с поста главы государства в России наступит "хорошее время" – наконец, начнутся "мирные, демократические реформы". Макфол считает, что в политических кругах РФ есть много людей, которые этого хотят, однако они "сейчас скрываются".

Слушая эти сентенции, политолог-американист Малек Дудаков заметил, что бывший посол за последние годы превратился в совершенно комичного персонажа.

"Это человек, который постоянно выдает какие-то прогнозы, которые не сбываются", – прокомментировал "ЦарьГраду эксперт свежие "сказки" от Макфола.

Он напомнил, что в свое время американский дипломат серьезно подпортил себе репутацию участием в скандале с экс-президентом США Дональдом Трампом, когда последнего обвиняли в связях с Кремлем.

"Макфол остался у разбитого корыта, конечно. И подобного рода комментарии, конечно, очень показательны. Человек пытается восстановить свою репутацию", – пояснил специалист.

Дудаков предположил, что такими интервью дипломат хочет продемонстрировать действующей администрации Белого дома, что он является большим экспертом, чтобы его куда-нибудь вернули и дали второй шанс поработать на серьезном посту, например, в Госдепе на российском направлении или советником самого лидера нации Джо Байдена.

Однако, уверен политолог, вряд ли нынешний хозяин Овального кабинета возьмет Макфола в свою команду.

Ранее в январе бывший глава американской дипмиссии в Москве заявил о якобы страхе президента РФ Владимира Путина перед украинской "демократией". Член Совфеда Алексей Пушков подобный тезис Макфола назвал "потрясающей глупостью".

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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