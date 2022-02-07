Хозяин Елисейского дворца стремится перехватить в свои руки процесс умиротворения Москвы и не допустить столкновения Европы в полномасштабную войну

Президент Франции Эммануэль Макрон может стать ключевым переговорщиком с Россией от коллективного Запада вместо ушедшей с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель. С таким прогнозом выступил обозреватель CNN Дэвид Андельман.

"Все это является частью стремления Макрона превратить теплые отношения с российским лидером в полноценное перемирие, которое положит конец столкновению Европы с полномасштабной войной. Время может сыграть в пользу Макрона", – считает журналист.

По его мнению, лидер Пятой Республики уже давно готовил почву для своего нынешнего визита в Москву. Так, только с середины декабря 2021 года Макрон провел пять телефонных разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Между тем, как информирует Кремль, глава РФ за последние два месяца всего лишь дважды разговаривал с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом США Джо Байденом. И это на фоне "обострения напряженности на границе с Украиной", подчеркнул автор.



Кроме того, напомнил Андельман, что в течение первого полугодия 2022-го Франция председательствует в Евросоюзе, и "Макрон занимает положение, которого нет ни у кого".

Обозреватель полагает, что хозяин Елисейского дворца, по крайней мере, до президентских выборов во Франции в нынешнем апреле или, если он будет переизбран, до истечения срока полномочий в июне, "совершенно очевидно намерен играть на полную катушку отведенную ему авторитетную роль", чтобы "сдержать российское вторжение на Украину".

Отдавая должное близким отношениям Путина и Меркель из-за общих интересов и истории, журналист указал и на особую связь между Москвой и Парижем.

"Среди российских лидеров всегда было определенное увлечение Францией, еще во времена царей, когда французский язык был языком императорского двора", – пояснил автор статьи.

Также он обратил внимание на тот факт, что во время событий 2008 года, когда грузинские войска напали на Южную Осетию (Андельман маниакально назвал это "вторжением" РФ в Грузию), именно тогдашний президент Франции Николя Саркози "сыграл довольно эффективную роль миротворца".

Тем не менее, чтобы "не оскорблять" нового канцлера Германии Олафа Шольца, Путин назначил с ним встречу на 15 февраля, что "может свидетельствовать о том, что до этого времени он не планирует вторгаться" в пределы Незалежной, утверждает автор.

Ранее сегодня Макрон прибыл в Москву для переговоров с Путиным. На момент выхода материала лидеры двух государств общаются за закрытыми дверями уже больше двух часов.

Завтра, 8 февраля, французский лидер прилетает в Киев, где проведет переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.