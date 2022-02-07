"Перестань сотрясать воздух": Столтенберг получил оплеуху за угрозы расширить НАТО

"Перестань сотрясать воздух": Столтенберг получил оплеуху за угрозы расширить НАТО
Йенс Столтенберг. Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Российские читатели предположили, что генсек альянса живет в своей реальности

Россияне призвали генсека НАТО Йенса Столтенберга уже перестать, наконец, "сотрясать воздух" своими угрозами увеличить войска Североатлантического блока у границ РФ.

Так читатели РИА "Новости" отреагировали на сегодняшнее заявление норвежца в ходе совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Готовы к быстрому развертыванию сил реагирования НАТО при необходимости и рассматриваем корректировку нашего присутствия на восточном направлении альянса на более длительную перспективу", – сказал Столтенберг.

По его словам, натовцы ведут консультации "для еще большего укрепления обороны и сдерживания", однако уточнил, что окончательного решения по вопросу расширения контингента еще нет.

Одни пользователи дали пару советов шефу альянса, а другие предложили руководству нашей страны свои варианты ответа Москвы (орфография и пунктуация в комментариях сохранены оригиналов):

"Да нечем у вас усилять, не дергайтесь. Штаты и бриты тоже не готовы умирать. Секретарь, перестань сотрясать воздух", "Перекройте газ на недельку, другую, и Европа сама выгонит США на их остров!", "Кого вы там сдерживать собираетесь. Сравните ЕС и Россию по масштабу?", "Пусть бы он уже шел отсюда!".

А вот Nana Mishina и вовсе полагает, что господин Столтенберг "живет в своей реальности", поскольку "его "мы" – это он сам с собой обсуждает и решает". В свою очередь, Тамара Гороховская напомнила генсеку блока, что "не всегда возможности совпадают с желаниями".

Добавим, на прошлой неделе стало известно, что Столтенберг, который нынешней осенью покидает свой высокий пост в НАТО, уже назначен главой Нацбанка Норвегии. Новым шефом альянса впервые может стать женщина. Российский журналист Андрей Норкин, комментируя последний слух, предположил, что НАТО тогда придет конец.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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