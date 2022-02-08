Зеленскому нужно оценить свои перспективы, учитывая пример предшественников

Предложив экс-президенту Украины Петру Порошенко убежище в России, лидер Кремля Владимир Путин дал сигнал не только бывшему руководителю Незалежной, но и нынешнему. В этом убежден украинский политический деятель Анатолий Шарий.

По его мнению, само приглашение Порошенко укрыться в России от уголовного преследования на Украине – это "троллинг" со стороны Путина.

"Как раньше говорили: "Вам обеспечено чистое постельное белье и горячий чай, но на зоне". Понятно, что его ждет в России",

– пояснил Шарий в комментарии "Взгляду". При этом он уверен, что президент РФ не просто отпустил шуточку в адрес Порошенко. Так он еще и напомнил Владимиру Зеленскому, что судьба всех украинских правителей последнего времени одинакова и незавидна. Запад за Зеленского точно так же не вступится, как и за его предшественников, особенно если тот будет путать проблему взаимоотношений Запада с Россией и шаги по урегулированию внутриукраинского кризиса.

Как отметил Шарий, уже даже в Вашингтоне намекают Зеленскому, что пора бы наконец выполнить "Минские соглашения". К этому же его будет склонять и глава Франции Эммануэль Макрон, который отправился в Киев после переговоров в Кремле. Для Макрона продвижение по украинскому урегулированию – это дополнительные очки перед выборами, а для Зеленского действующий президент Франции гораздо выгоднее, чем другие претенденты, настроенные более пророссийски, считает Шарий.

Переговоры Путина и Макрона состоялись минувшим вечером. По оценке наблюдателей, ни один из лидеров не перетянул другого на свою сторону. В Сети даже появились мемы на эту тему.

Имя Петра Порошенко прозвучало на итоговой пресс-конференции президентов РФ и Франции в Кремле. Опальному украинскому политику это не понравилось.