Выполнение Минских договоренностей представляет огромную значимость для президента

Российский лидер Владимир Путин придерживается достаточно жесткой позиции по отношению к киевским властям. Владимир Владимирович не раз подчеркивал, что не станет разговаривать с нынешним руководством Незалежной, пока не будут выполнены (хотя бы частично) достигнутые ранее Минские соглашения. Такую безальтернативную позицию нашего главнокомандующего объяснил известный интеллектуал Анатолий Вассерман.



По мнению эрудита, Владимир Путин ощущает себя защитником всего русского народа, а не только тех людей, которые живут на территории России. Именно поэтому он пристально следит за судьбами наших соотечественников, разбросанных по миру.

При этом Вассерман убежден, что глава нашей страны доходчиво разъяснил свою позицию французскому коллеге Эммануэлю Макрону, с которым президент побеседовал накануне, 7 февраля. Интеллектуал считает, что главнокомандующий Пятой республики хоть и не согласен с таким видением мира, но принял позицию Владимира Путина к сведению.

"Президент защищает интересы всего русского народа, поэтому требует исполнения Минских соглашений", – разъяснил Вассерман в беседе с корреспондентом "ПолитНавигатора".

Интеллектуал добавил, что Макрон также представляет сторону, которая участвовала в согласовании данных договоренностей. Таким образом, Россия и Франция должны быть едины в том, что Украина обязана выполнить эти соглашения.