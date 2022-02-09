Байден дал прозвища зарубежным лидерам – NBC

Байден дал прозвища зарубежным лидерам – NBC
Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Глава Белого дома в приватных разговорах не скрывает своего истинного отношения к коллегам

Президент США Джо Байден отличается наблюдательностью и в частных беседах дает коллегам и партнерам хлесткие характеристики. Не миновала эта участь и зарубежных лидеров. Это выяснили журналисты американского телеканала NBC.

Как рассказали приближенные главы Белого дома, про президента РФ Владимира Путина Байден сказал, что это "парень с ядерным оружием, у которого нет друзей". Британского премьера Бориса Джонсона американский президент счел "слишком вспыльчивым", президента Франции Эмманюэля Макрона уличил в желании "быть Шарлем де Голлем". А про нового канцлера ФРГ Олафа Шольца отметил просто, что "это не Ангела Меркель".

Впрочем, представитель Совета нацбезопасности США Эмили Хорн в комментарии NBC заявила, что анонимные источники распространяют сплетни, которые совершенно не соответствуют действительности. На самом деле президент "уважает и ценит" иностранных партнеров.

Напомним, что давать прозвища соперникам и партнерам – в традиции американских политиков. Так, самого Байдена с легкой руки его предшественника Дональда Трампа все называют "Сонным Джо". Прошелся в свое время Трамп и по своей сопернице-демократке Хиллари Клинтон.

Источник: NBC ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
Гость339966
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Ну а зеля просто подстилка.
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