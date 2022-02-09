"Империя зла": Сосновский отреагировал на допинг-скандал с фигуристами

"Империя зла": Сосновский отреагировал на допинг-скандал с фигуристами
Фото: Wang Yuguo / XinHua / www.globallookpress.com
В Российской Федерации по фигурному катанию ситуацию не комментируют

Против России продолжается информационная война, и сообщение о "сомнительной" допинг-пробе у российского фигуриста – это один из ее элементов. В этом убежден политолог Александр Сосновский.

Накануне в Пекине из-за некой ситуации, "требующей консультации с юристами", была отложена церемония награждения фигуристов по итогам командных соревнований. Спортсмены из России там взяли "золото". И вот сегодня издание Inside the Games сообщило, что проблема в допинг-пробе, которую россиянин сдал перед Олимпиадой.

"История с допингом – это продолжение информационной войны. Родченков, маркеры – это не просто "открытие", а часть комплексной операции по созданию образа "империи зла" из России. Отвечать надо, а не оправдываться",

– высказался в своем телеграм-канале Сосновский. По его мнению, Олимпиада без России не нужна. "Жалко Китай, а то бы упаковаться и домой!" – написал политолог.

Победителями командного турнира по фигурному катанию на ОИ-2022 стали россияне Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Камила Валиева и Марк Кондратюк. "Серебро" получила сборная США, и сначала в СМИ появились слухи, что церемонию награждения перенесли из-за положительного теста на коронавирус у одного из американцев, сообщает телеканал "360".

В Российской Федерации по фигурному катанию на коньках комментировать ситуацию с сомнительным допинг-тестом пока отказываются, сообщает "Спорт-Экспресс".

Спортсмены из России лишились права выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны после допинг-скандала в 2016 году, когда бывший сотрудник московской лаборатории WADA Григорий Родченков бежал в США и там заявил, что российским спортсменам дают запрещенные препараты, а с их анализами проводят махинации.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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