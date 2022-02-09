В Кишиневе назвали политикой требование "Газпрома" оплачивать долги за газ

В Кишиневе назвали политикой требование "Газпрома" оплачивать долги за газ
Фото: depositphotos.com
В Молдавии пожаловались на изменившееся к правительству отношение со стороны российского концерна

Требование "Газпрома" к Молдавии вовремя оплачивать счета за поставки голубого топлива – это "политическое решение". С таким заявлением выступил председатель парламента республики Игорь Гросу. Одновременно он раскритиковал АО Moldovagaz за его бездействие в поисках решения проблемы "с материнской компанией".

По его словам, российский концерн с 2021 года перестал предоставлять льготные условия молдавскому правительству, что создает для Кишинева ряд трудностей. Гросу назвал такое поведение "Газпрома" "недружественным жестом".

Спикер отметил, что Молдавия всегда отдавала долги, хотя бывало, что это происходило "с небольшими задержками".

"Это не просто коммерческое решение, это политическое решение, в конце концов, и мы, все, кто обладает критическим умом, прекрасно это понимаем", – подчеркнул Гросу.

Политик добавил, что Кишинев намерен выполнять контрактные обязательства и каждый месяц к 20-му числу изыскивать деньги для оплаты поставок российского газа.

Накануне "Газпром" раскритиковал подход Молдавии к аудиту долга за прокачку монополистом голубого топлива. Вместо совместных консультаций с привлечением российской стороны правительство республики самостоятельно определило условия привлечения аудитора. Причем без учета ранее направленных нашим концерном предложений, передает Радио Sputnik.

Источник: EADaily ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость339828
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Друганам Газпрома простительно
гость
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Гость339816, бандерка, ты можешь вообще всем пиндосам своё (уже не твоё :) ) дупло подставить, но навоз в твоей бестолковке в мозг не превратиться!!!
Гость339816
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Россия может и дальше лизать молдаванам зад, давать льготы по контрактам, скидки и получать удар промеж ног каждый раз.
Гость339814
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С места про мозги, пожалуйста, поподробнее...
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