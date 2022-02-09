Политики якобы встречались в Лондоне

Главной политической темой Грузии сегодня является суд на экс-президентом страны Михаилом Саакашвили. Политику предъявлено обвинение сразу по нескольким уголовным делам, поэтому он отчаянно пытается спасти ситуацию, выдавая публике все новые и новые сенсации.

Так, бывший глава государства признался в тайных договоренностях с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По словам политика, они несколько раз встречались для дипломатических переговоров в Лондоне. Об этом из Тбилиси сообщил корреспондент издания "Взгляд".

Саакашвили заявил на суде, что Белоруссия до сих пор не признала независимость Абхазии и Южной Осетии, благодаря ему. Якобы именно этот вопрос обсуждался на тайных встречах с Лукашенко.

Политик отказался называть точные даты своих визитов в столицу Соединенного Королевства. Он подчеркнул, что это является секретной информацией. Более того, Саакашвили заявил, что никогда ранее публично не делился озвученными данными. Свои переговоры с Лукашенко в Великобритании экс-президент Грузии назвал "тайной дипломатией".

В самой Белоруссии сенсационные признания бывшего грузинского лидера пока никак не прокомментировали. Не исключено, что заявление Саакашвили является очередной попыткой торпедировать работу правоохранительных ведомств и сорвать судебное заседание. К примеру, он уже устроил перфоманс с государственной символикой Украины.