Законодателей озаботило поведение хозяина Белого дома после его слов о "сукином сыне"

Президента США Джо Байдена попросили пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций мозга. С этой инициативой выступили почти 40 конгрессменов, представляющих Республиканскую партию, которых встревожил недавний инцидент, когда лидер нации позволил себе оскорбительный выпад в адрес журналиста. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Политики направили соответствующее письмо хозяину Белого дома, копия которого опубликована на сайте сервиса облачного хранения документов Scribd.

"Мы полагаем, что, независимо от пола, возраста или принадлежности к политической партии, все президенты должны следовать примеру бывшего президента (Дональда) Трампа, чтобы документально подтвердить и продемонстрировать здоровые умственные способности", – говорится в письме.

В частности, послание подписал бывший врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон и еще 37 законодателей-республиканцев.

У авторов письма особую озабоченность вызвал именно инцидент с оскорблением журналиста. Они отметили, что повышенная нервная возбудимость, согласно Ассоциации Альцгеймера, входит в список 10 признаков снижения умственных способностей.

"На встрече администрации 24 января вы продемонстрировали именно этот тип смены настроения", – следует из документа.

Также законодатели указали на то, что Байден споткнулся, пытаясь сказать, сколько американцев получили прививку от COVID-19, и написали, что промахи – это "не просто новая тенденция", заявив, что "умственное ухудшение и забывчивость президента стали более очевидными за последние два года".

Составители обращения к главе государства подчеркнули, что состояние его здоровья – "это не партийный вопрос".

Напомним, 24 января после обсуждения мер по снижению цен, которое проходило в Белом доме, Байден назвал журналиста Fox News Питера Дуси "сукиным сыном", реагируя на то, как тот попытался задать ему вопрос об инфляции. Президента подвел не выключенный микрофон, в результате чего его бурчание услышали все присутствующие журналисты.

Как напоминает РИА "Новости", в июне 2021 г. Джексон уже обращался к Байдену с призывом пройти когнитивный тест. Тогда его послание подписали лишь 13 конгрессменов.

