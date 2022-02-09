"Веди нас, вождь!": поляки высмеяли Валенсу за угрозу нанести удар по Москве

"Веди нас, вождь!": поляки высмеяли Валенсу за угрозу нанести удар по Москве
Лех Валенса. Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Пользователи интернета предложили сбросить самого экс-президента на российскую столицу

Грозное заявление бывшего президента Польши Леха Валенсы о необходимости нанести ракетный удар по Москве в случае захвата российскими войсками Украины вызвало смех у читателей польского издания Do Rzeczy.

Свои желания политик раскрыл в беседе с газетой Rzeczpospolita. Он утверждал, что РФ "зашла слишком далеко", а если президент России Владимир "Путин нападет на Киев, должен последовать незамедлительный ответ: удар по Москве". По его мнению, Варшава в такой ситуации обязана помочь соседу, собрав все силы и "предоставив их в распоряжение Украины".

Воинственный пассаж обладателя Нобелевской премии мира 1983 года весьма позабавил поляков в комментариях.

"Напасть на Москву?! Фантазия у него есть!" – написал Michał Lipiszczak.

"Пора мушкеты смазывать, веди нас, вождь!" – воззвал с юмором wes sesniak.

"Хорошо, пусть сыновья Валенсы едут воевать с Россией", – посоветовал пользователь с ником olooo.

"Ну, стратег!" – сыронизировал Paweł Obrycki.

"Если Россия нападет на Украину, мы сбросим Леха Валенсу на Москву и все будет кончено", – пошутил Jan Kowalczykowski.

"Какой жалкий провокатор!" – выразила мнение Maria Szymkiewicz.

"После этого заявления его надо направить либо в психушку, либо в прокуратуру", – считает Marcin M.

"У меня такое чувство, что инопланетяне подменили Валенсу", – высказался Mariusz Jurczenko.

"Этот толстый кабан сеет хаос... Эта сволочь хочет напасть на Москву... ты, идиот, заткнись, а если хочешь, забирай своих малолетних сынков и нападай...идиот", – возмутился Gregory Peck.

"Он прав, не хватает только сдерживания или защиты. Путин должен знать, что Москва может быть атакована. Часто лучшая защита – это нападение. Отпугнуть его можно воробьями в поле", – считает Jac.

"Он мечтает о ядерной войне, выживут только тараканы, крысы... и Валенса", – предсказал Paweł Hebel.

Еще нашлись пользователи, которые считают, что подобное заявление экс-лидера нации не стоит и комментировать.

Источник: Do Rzeczy ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость 123456
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Гость124
Безграмотный выживший из ума маразматик только может призывать воевать.Старость это ум и мудрость.А это существо мозгами обделено.
Унего весь ум в усы ушел !
Гость124
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Безграмотный выживший из ума маразматик только может призывать воевать.Старость это ум и мудрость.А это существо мозгами обделено.
Гость339816
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Огонь батарея, огонь батальон,........ Примерно это последнее что сможет услышать Лех Валенса и его внуки с правнуками до превращения в пепел. Россия учла УРОКИ ВОЙНЫ, теперь всё слица земли снести, а потом солдаты, нет пощады врагам. Оии потом мстят , и это поляки такие же.
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