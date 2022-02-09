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Грозное заявление бывшего президента Польши Леха Валенсы о необходимости нанести ракетный удар по Москве в случае захвата российскими войсками Украины вызвало смех у читателей польского издания Do Rzeczy.
Свои желания политик раскрыл в беседе с газетой Rzeczpospolita. Он утверждал, что РФ "зашла слишком далеко", а если президент России Владимир "Путин нападет на Киев, должен последовать незамедлительный ответ: удар по Москве". По его мнению, Варшава в такой ситуации обязана помочь соседу, собрав все силы и "предоставив их в распоряжение Украины".
Воинственный пассаж обладателя Нобелевской премии мира 1983 года весьма позабавил поляков в комментариях.
"Напасть на Москву?! Фантазия у него есть!" – написал Michał Lipiszczak.
"Пора мушкеты смазывать, веди нас, вождь!" –
воззвал с юмором wes sesniak.
"Хорошо, пусть сыновья Валенсы едут воевать с Россией", – посоветовал пользователь с ником olooo.
"Ну, стратег!" – сыронизировал Paweł Obrycki.
"Если Россия нападет на Украину, мы сбросим Леха Валенсу на Москву и все будет кончено", – пошутил Jan Kowalczykowski.
"Какой жалкий провокатор!" – выразила мнение
Maria Szymkiewicz.
"После этого заявления его надо направить либо в психушку, либо в прокуратуру", – считает Marcin M.
"У меня такое чувство, что инопланетяне подменили Валенсу", – высказался Mariusz Jurczenko.
"Этот толстый кабан сеет хаос... Эта сволочь хочет напасть на Москву... ты, идиот, заткнись, а если хочешь, забирай своих малолетних сынков и нападай...идиот", – возмутился Gregory Peck.
"Он прав, не хватает только сдерживания или защиты. Путин должен знать, что Москва может быть атакована. Часто лучшая защита – это нападение. Отпугнуть его можно воробьями в поле", – считает Jac.
"Он мечтает о ядерной войне, выживут только тараканы, крысы... и Валенса", – предсказал Paweł Hebel.
Еще нашлись пользователи, которые считают, что подобное заявление экс-лидера нации не стоит и комментировать.
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